Азербайджан и Армения обменялись высшими баллами на международном конкурсе Silk Way Star - ВИДЕО

Дан старт телевизионным эфирам международного музыкального проекта Silk Way Star, на котором Азербайджан представляет певица Сабина Заде, являющаяся полуфиналисткой шоу Səs Azərbaycan и участницей национального отбора «Евровидение 2024».

Помимо Азербайджана в международном конкурсе принимают участие представители следующих стран - Армении, Грузии, Малайзии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Отметим, что в состав жюри от Азербайджана входит звезда конкурса «Евровидение» Efendi (Самира Эфенди), которая в ходе голосования отдала высший балл - 10 баллов – представителю Армении певцу Саро Геворгян.

Член жюри от Армении Вреж Кирокосян также высоко оценил выступление представительницы Азербайджана на Silk Way Star, поставив ей при голосовании 10 баллов.

Выступление Сабины Заде и этап голосования доступны в нижеприведенном видео на следующем моменте 01:06:54-01:10:00, а армянского участника - 01:34:20-01:37:05.

По результатам первого конкурсного дня Сабина Заде набрала 104 балла и заняла в итоговой таблице 7-е место.