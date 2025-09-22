 Президент: Сегодня экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный устойчивый тренд | 1news.az | Новости
Политика

Президент: Сегодня экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный устойчивый тренд

First News Media11:25 - Сегодня
Сегодня экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный устойчивый тренд.

В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе составлял в среднем на 6,7% в год и его доля в экономике страны увеличилась до 68%. Ненефтяной экспорт за последние шесть лет почти удвоился, что является наглядным показателем повышения конкурентоспособности нашей страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

Глава государства отметил, что все эти достижения подкреплены созданием в стране современной производственной инфраструктуры: «В настоящее время у нас действуют девять промышленных парков и четыре промышленных квартала. В них зарегистрировано 171 предприятие, 98 из которых уже начали производственную деятельность. В промышленные зоны инвестировано более 6,9 миллиарда манатов, здесь создано около 11 тысяч постоянных рабочих мест».

Президент Азербайджана подчеркнул, что в результате применения передовых идей, механизмов государственно-частного партнерства и проводимых реформ доля частного сектора в экономике сохранилась на уровне 81,4%. Устойчивое развитие экономики повысило благосостояние населения и финансово усилило страну.

В 2025 году доходы государственного бюджета по сравнению с 2017 годом увеличились в 2,4 раза, стратегические валютные резервы – в 1,9 раза, а соотношение внешнего долга государства к валовому внутреннему продукту, снизившись до 6,5%, стало одним из самых низких показателей в мире.

