Тайфун «Рагаса» направляется в южный Китай после удара по Филиппинам

Огромный и мощный тайфун «Рагаса» движется в сторону южного Китая после того, как обрушился на север Филиппин с разрушительными ветрами и проливными дождями, став самым сильным штормом на Земле в этом году.

Скорость его устойчивых порывов превышает 267 км/ч (165 миль/ч), что соответствует урагану пятой категории — наивысшей в шкале мощности тропических циклонов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки «Рагаса» пройдёт к югу от мегаполисов Гонконг, Макао, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, после чего снова обрушится на побережье китайской провинции Гуандун, одного из самых густонаселённых регионов мира. Под удар стихии могут попасть десятки миллионов человек.

Власти Китая уже активировали экстренный план реагирования. В ряде городов приостановлена работа школ и предприятий, отменены авиарейсы, закрыты некоторые производственные площадки и временно остановлен общественный транспорт. В Гуанчжоу, где проживают около 18,6 млн человек, во вторник может быть объявлен самый высокий уровень опасности. В соседнем Шэньчжэне готовятся к эвакуации 400 тысяч жителей из прибрежных и низинных районов.

Гонконгская обсерватория предупреждает о риске «феноменальных» океанских волн и штормовых нагонов высотой до четырёх метров в прибрежных районах. Местные власти призывают население оставаться дома, запастись водой и продовольствием и избегать поездок до стабилизации погодных условий.

Эксперты отмечают, что «Рагаса» может стать одним из самых разрушительных тайфунов последних лет, поскольку сочетает рекордную скорость ветра с обильными осадками, способными вызвать масштабные наводнения и оползни.