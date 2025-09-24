В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами Гянджеви - ФОТО

В Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходит параллельное мероприятие под названием «Мультилатерализм на перепутье: вызовы и путь к миру», организованное Международным центром Низами Гянджеви.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед открытием мероприятия было сделано общее фото участников. Затем со вступительной речью выступила сопредседатель центра Вайра Вике-Фрейберга. На конференции выступят действующие и бывшие главы государств и политики из многих стран мира.

В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии на темы «Современный мультилатерализм: вызовы и возможности», «Преодоление разрыва: борьба с глобальным неравенством в многосторонних усилиях», «Изменение климата и глобальная борьба», «Геополитическая напряженность и ее влияние на мультилатерализм».