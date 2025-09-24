Президент Албании поблагодарил Президента Ильхама Алиева за достигнутый мир с Арменией

Хочу выразить особую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за достигнутый с Арменией исторический мир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Албании Байрам Бегай, выступая на состоявшемся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН параллельном мероприятии на тему «Мультилатерализм на перепутье: вызовы и путь к миру», организованном Международным центром Низами Гянджеви.

«Это показывает, что даже самые застарелые конфликты могут быть решены посредством диалога и решимости при поддержке таких партнеров, как США, которые верят в примирение и устойчивый мир», — подчеркнул Президент Албании.