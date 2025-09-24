В Зардабе задержаны организаторы наркотрафика

В Зардабе задержаны двое подозреваемых в организации незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате операции, проведённой сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, был задержан житель села Гошаоба Джейхун Алиев, который организовал незаконный оборот наркотиков, передает 1news.az.

У него было обнаружено 3 килограмма 500 граммов марихуаны.

В ходе ещё одной операции, проведённой сотрудниками отдела в том же направлении, был также задержан житель района Салик Абдуллаев. У упомянутого лица была изъята расфасованная для продажи марихуана.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.