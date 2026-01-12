Пресечена попытка незаконного ввоза золотых слитков из Дубая в Баку - ФОТО

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза золотых слитков на территорию страны.

При досмотре ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Дубай-Баку, с помощью стационарного рентгеновского оборудования на мониторе были обнаружены подозрительные изображения, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В связи с этим багаж был направлен на таможенную проверку. В ходе досмотра в одной из сумок были выявлены незадекларированные 44 золотых слитка марки «PAMP» общей массой 372,5 грамма.

По данному факту проводится расследование.