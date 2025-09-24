Глава Nvidia: «ИИ заменит программистов и маркетологов, но не электриков и строителей» - ВИДЕО

Генеральный директор ведущего мирового производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) принесёт как рост производительности, так и риски для рынка труда.

По его словам, если в отраслях не будет новых идей и инноваций, технологический прогресс может обернуться сокращением рабочих мест.

«Если в мире закончатся идеи, то рост производительности труда обернётся потерей рабочих мест», — заявил Хуанг. Он подчеркнул, что ИИ уже сегодня способен писать код лучше программистов и точнее продавать, чем маркетологи. Однако есть сферы, которые машинам пока не поддаются.

По прогнозу главы Nvidia, в ближайшие 10–20 лет наиболее востребованными станут профессии, связанные с ручным трудом, в первую очередь строительные специальности, как, например, электрики, сантехники, монтажники инженерных систем. «Человека, который может провести кабель или собрать систему охлаждения для дата-центра, заменить невозможно», — отметил Хуанг.

Такое перераспределение спроса связано с растущими потребностями инфраструктуры: мир готовится к строительному буму, чтобы обеспечивать работу центров обработки данных и новых мощностей для ИИ. Хуанг прогнозирует, что зарплаты у специалистов рабочих профессий будут расти быстрее, чем у офисных сотрудников.

Тенденцию подтверждают и исследования. Согласно опросу, проведённому в 2024 году Университетом Дьюка и Федеральными резервными банками Атланты и Ричмонда, более половины крупных американских компаний планируют автоматизировать задачи, ранее выполнявшиеся людьми, включая оплату поставщиков и выставление счетов. Многие фирмы уже используют решения на базе ИИ, такие как ChatGPT, для написания вакансий, пресс-релизов и создания маркетинговых кампаний.

Сам Дженсен Хуанг признал, что революция искусственного интеллекта изменила и его работу. «Но я всё ещё выполняю свою работу», — добавил он.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова