Тайфун «Рагаса» набирает силу: почти 2 миллиона человек эвакуированы - ФОТО

Гонконг и южные районы Китая перешли в режим повышенной готовности из-за приближения супертайфуна «Рагаса» - самого мощного тропического циклона 2025 года.

Шторм сопровождается ураганными порывами ветра и проливными дождями, что уже вынудило власти закрыть школы, предприятия и общественный транспорт как минимум в десяти городах.

По данным национального метеорологического агентства Китая, вечером «Рагаса» должен выйти на побережье между городами Янцзян и Чжаньцзян в провинции Гуандун. Из этого ключевого экономического региона эвакуированы около 1,9 миллиона человек. В ряде городов также прекращена работа фабрик, школ и метро, улицы патрулируют службы экстренного реагирования.

Шторм уже оставил за собой разрушительный след в других частях региона. На Тайване, где «Рагаса» вызвал проливные дожди и масштабные оползни, прорвало одно из водохранилищ: по официальным данным, погибли как минимум 14 человек, ещё 124 числятся пропавшими без вести. На Филиппинах зафиксировано не менее 10 смертей, включая семерых рыбаков, чьи лодки перевернулись в огромных волнах у города Санта-Ана на севере провинции Кагаян. Ещё пять человек остаются в списках пропавших без вести. Всего в северном регионе Лусон пострадали около 700 000 жителей, более 25 000 из них были вынуждены искать убежище в правительственных центрах.

В Гонконге и соседнем Макао отменены авиарейсы, приостановлено движение паромов, закрыты магазины и школы. Сотни жителей уже разместились во временных укрытиях, а улицы Макао превратились в потоки воды, уносящие обломки крыш и дорожные знаки.

Источник: TheGuardin

Джамиля Суджадинова