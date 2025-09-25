В Кабинете Министров прошло расширенное заседание, посвященное бюджетным вопросам - ФОТО

25 сентября в Кабинете Министров Азербайджанской Республики под руководством премьер-министра Али Асадова и с участием членов правительства состоялось расширенное заседание, посвященное проектам «Государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2026 год и показателей сводного бюджета на последующие три года» и «Концепции экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2026 год и прогнозных показателей на последующие три года».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», проекты «Государственного и сводного бюджетов на 2026 год и показателей сводного бюджета на последующие три года», а также прогнозы социально-экономического развития на 2026 год и последующие три года были представлены соответствующими структурами в Кабинет Министров Азербайджанской Республики.

Выступивший со вступительной речью премьер-министр Али Асадов подробно проинформировал о ключевых параметрах проекта бюджета на следующий год.

На заседании были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева на тему «О проектах государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год и показателях сводного бюджета на последующие три года», министра экономики Микаила Джаббарова - «О концепции и прогнозных показателях экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2026 год и последующие три года» и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева - «О проектах бюджета Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования по безработице при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2026 год». Затем премьер-министр довел до сведения участников заседания основные предстоящие задачи и поручения.

По итогам заседания было принято решение о представлении Президенту Азербайджанской Республики проектов «Государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2026 год и показателей сводного бюджета на последующие три года» и «Концепции экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2026 год и прогнозных показателей на последующие три года» вместе с документами, предусмотренными статьёй 12 Закона Азербайджанской Республики «О бюджетной системе».