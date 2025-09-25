Ильхам Алиев обратился с призывом к международной общественности: Давайте вместе построим мир, в котором справедливость не будет избирательной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обратился с призывом к международному сообществу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: «Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами».