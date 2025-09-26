Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с Азербайджаном

Спикер парламента Армении Ален Симонян допускает вероятность подписания мирного договора с Азербайджаном до конституционных реформ в его стране.

При этом он добавил, что процесс конституционных изменений не связан с требованиями Азербайджана.

Обсуждения на эту тему, по его словам, были инициированы еще до пандемии коронавируса, пишет Sputnik Армения.

Симонян также не склонен связывать с фактором Азербайджана сокращение оборонных расходов.

Он убежден, что Армения в силу объективных факторов не может тягаться по уровню военных расходов с Азербайджаном и Турцией, имеющей вторую армию в НАТО. Главное в данном случае – рациональное использование средств.

Напомним, власти Азербайджана неоднократно заявляли, что готовы подписать мирный договор с Иреваном после того, как из Конституции Армении будет исключена ссылка на Декларацию о независимости, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану.