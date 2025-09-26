Вафа Ягублу: В школах новой модели ежемесячно будет проводиться оценивание – ИНТЕРВЬЮ

Как известно, в 2025-2026 учебном году в ряде общеобразовательных организаций начато пилотное внедрение новой модели профильного обучения на уровне среднего образования.

В этой связи заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Вафа Ягублу дала интервью изданию Azərbaycan müəllimi.

– Что такое новая модель профильного обучения?

– Профилизация на уровне среднего образования применялась и в предыдущие годы. Главное нововведение заключается в том, что изучение учащимися выпускных предметов на уровне среднего образования, а также предметов, соответствующих выбранной ими ориентации, строится с нуля – на повторном изучении начальных и базовых понятий предмета. То есть, прежде чем приступить к изучению, например, физики на материале 10-го класса, учащиеся повторяют и закрепляют содержание этого предмета, пройденное в младших классах. При решении сложных задач, которые мы называем комплексными, они используют метод мини-уроков для регулярного повторения предыдущих тем, важных для решения данной задачи. В процессе обучения они больше работают с открытыми и закрытыми тестами.

-Как будут проходить занятия в школах?

-Никаких особых нововведений в проведении занятий не ожидается. Однако, учитывая, что к преподаванию в этих классах привлечены преподаватели с высокими сертификационными баллами, отличающиеся академическими знаниями и методическим мастерством, они, безусловно, смогут организовать учебный процесс более эффективно.

-Будут ли использоваться в этой модели какие-либо дополнительные учебные материалы? Эти учебные материалы подготовлены?

-Помимо учебников, у нас есть большое количество видеоматериалов для подготовки к выпускным и вступительным экзаменам в вузы, которые позволяют глубоко изучить тему и рассмотреть её с разных сторон. В результате ученик усваивает материал не путём заучивания, а путём понимания. Процесс обучения становится более естественным и комфортным.

-В какое время суток будут проводиться занятия?

-Занятия проводятся в первой половине дня. Учебный план составлен на основе максимального количества часов, разрешённого государственным стандартом для этих классов: 37 часов в неделю. Казалось бы, не маловато ли? 37 часов отведены на обучение под руководством учителя. После этого учащиеся могут выполнять домашние задания в небольших группах или индивидуально, что также увеличивает время обучения. Исследования ОЭСР также подтверждают, что обучение дольше определённого времени не всегда означает лучшие результаты.

-В какой форме будут преподаваться остальные предметы в X–XI классах?

-Согласно пункту 9.4.1 «Государственных стандартов общего образования в Азербайджанской Республике», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 29 сентября 2020 года № 361, в общеобразовательных классах на уровне среднего образования изучаются также другие предметы, которые должны преподаваться помимо общеобразовательных предметов: информатика, история Азербайджана, физическая культура, допризывная подготовка.

-На каких условиях ученики принимаются на эти занятия?

-Конечно, первым условием является наличие аттестата о полном общем среднем образовании. Приём учеников осуществляется через соответствующую подсистему «Централизованной информационной системы образования». При этом для формирования классов учитываются минимальная численность обучающихся и направления обучения.

Приём осуществляется на основании результатов выпускного экзамена за среднее общее образование путем ранжирования набранных баллов заявителей по убыванию с учётом количества мест в учебном заведении. Среди абитуриентов, набравших одинаковое количество баллов, отбор осуществляется на основе среднего балла итоговых (годовых) оценок по интересующим предметам.

-На каких условиях будут приниматься учителя? Могут ли учителя, работающие в других школах, также подавать заявки на работу в этих учебных заведениях?

-Как мы уже упоминали выше, привлечены преподаватели с высокими сертификационными баллами. Кроме того, опыт работы и методические знания этих преподавателей формируют компетенцию в более эффективном преподавании предмета. Здесь также следует отметить, что оружие компетентного преподавателя – это не только эффективные методы, но и их разнообразие.

-Планируется ли организация периодических пробных экзаменов для учащихся этих школ?

-Да, помимо традиционных малых и больших суммативов, эти школы ежемесячно проводят дополнительные оценивания, которые можно назвать пробными экзаменами. Мы просто считаем, что негативный подтекст слов «экзамен» и «тест» может вызывать стресс у подростков. Поэтому мы рекомендуем использовать слово «оценивание».

-Как в итоге будут оцениваться знания учеников?

-Традиционно: будет проводиться на основе малых и больших суммативов.