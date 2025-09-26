 В Украине на Аллее Единства открылась мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Украине на Аллее Единства открылась мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу - ФОТО

First News Media18:15 - Сегодня
В Украине на Аллее Единства открылась мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу - ФОТО

Состоялось посещение Аллеи Единства, построенной весной 2023 года в парке имени Тараса Шевченко в центре города Боярка Киевской области по инициативе Азербайджано-украинской межпарламентской рабочей группы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель межпарламентской группы украинско-азербайджанской дружбы Владимир Крейденко, советник председателя Верховной Рады Украины, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов, советник посольства Азербайджана в Украине Ровшан Гусейнзаде, ответственный за консульские вопросы посольства Галиббей Агададашов, секретарь Боярского городского совета Алексей Перфилов, депутат Боярского городского совета Алина Григорьева и активисты азербайджанской диаспоры.

Выступивший на мероприятии Владимир Крейденко рассказал о поддержке Украины со стороны Азербайджана, отметив, что азербайджанская диаспора в Украине очень активна, и азербайджанцы здесь плечом к плечу с украинцами сражаются за территориальную целостность Украины.

Советник председателя Верховной Рады Украины, председатель ОДАУ Хикмет Джавадов отметил, что отношения между двумя странами имеют давнюю историю. Он подчеркнул, что Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана: «Азербайджан сегодня делает то же самое. Решение Президента Ильхама Алиева отправить гуманитарную помощь Украине — пример внимания не только к этой стране, но и к сотням тысяч азербайджанцев, проживающих в Украине. Мы гордимся нашим Азербайджаном и, как диаспора, продолжим вносить свой вклад, участвуя в таких проектах, как развитие городов и строительство парков».

Он также отметил, что наряду с межправительственным сотрудничеством между Азербайджаном и Украиной, развиваются и межпарламентские связи на самом высоком уровне: «Это событие в очередной раз доказало, что народы Азербайджана и Украины связаны не только на дипломатическом уровне, но и на основе глубокой дружбы, взаимной поддержки и общих ценностей. Аллея Единства станет не только символом братских отношений между двумя странами, но и станет посланием дружбы и солидарности будущим поколениям».

Советник посольства Азербайджана в Украине Ровшан Гусейнзаде отметил, что азербайджано-украинские отношения развиваются с каждым днем. Он подчеркнул, что в трудные для Украины времена правительство Азербайджана продолжает оказывать как материальную, так и моральную поддержку: «Эта гуманитарная помощь - яркий пример заботы, проявленной Азербайджанским государством и нашим президентом об Украине».

Секретарь Боярского городского совета Алексей Перфилов высоко оценил внимание, проявленное азербайджанским государством, посольством и диаспорой: «Эта инициатива, олицетворяющая азербайджано-украинскую дружбу в красивейшем парке нашего города, является предметом гордости».

А депутат Боярского городского совета Алина Григорьева в своем выступлении отметила, что Азербайджан для нее не просто дружественная страна, а родная земля, которая стала частью ее семьи и жизни: «Азербайджан – надежный друг, с первых дней масштабной оккупации он поддерживал Украину и показал, что настоящее братство измеряется не словами, а поступками».

В рамках мероприятия на Аллее Единства были посажены новые деревья, а также установлена мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу и единство.

После церемонии участники почтили память героев, отдавших жизнь за свободу Украины, на Аллее Славы в парке Победы.

Поделиться:
187

Актуально

Повестка Президента

Как построить более справедливый мир? Азербайджан предлагает конкретные шаги

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Политика

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с ...

Политика

Судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении ряда ...

В мире

Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

В Украине на Аллее Единства открылась мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу - ФОТО

Спикер парламента Армении: На следующих выборах мы наберем намного больше голосов, чем в 2021 году

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Тайфун «Рагаса» направляется в южный Китай после удара по Филиппинам

ЦАХАЛ начал ввод сухопутных войск в сектор Газа

Палестина признана большинством стран ООН: 147 из 193 государств

В Украине планируют создать космические войска

Последние новости

Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 74 человек

Сегодня, 19:15

Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Сегодня, 19:00

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Сегодня, 18:45

Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

Сегодня, 18:30

В Украине на Аллее Единства открылась мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу - ФОТО

Сегодня, 18:15

Сборные Азербайджана в финале III Игр стран СНГ

Сегодня, 18:00

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

Сегодня, 17:38

​​​​​​​Ночь вдохновения: Как завершился III Международный фестиваль Насими – ФОТО

Сегодня, 17:27

В Астаре друзья жениха перегородили дорогу свадебному кортежу и сыграли в нарды: Арестованы 4 человека

Сегодня, 17:18

Вафа Ягублу: В школах новой модели ежемесячно будет проводиться оценивание – ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 17:13

Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в отдаленном селе Саатлинского района - ФОТО

Сегодня, 16:55

Узбекистан в центре внимания ООН: борьба за жизни детей с тяжелыми заболеваниями

Сегодня, 16:42

Как построить более справедливый мир? Азербайджан предлагает конкретные шаги

Сегодня, 16:35

Спикер парламента Армении: На следующих выборах мы наберем намного больше голосов, чем в 2021 году

Сегодня, 16:30

Партия Тер-Петросяна не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна

Сегодня, 16:20

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с Азербайджаном

Сегодня, 15:55

Завершено расследование громкого дела об убийстве и поджоге в поселке Гобу

Сегодня, 15:50

Песков: Турция продолжит покупать у РФ выгодные для себя товары

Сегодня, 15:40

Названа дата ввода в эксплуатацию железной дороги Агдам-Ханкенди

Сегодня, 15:35

Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать самолеты РФ

Сегодня, 15:30
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30