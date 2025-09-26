Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 74 человек

24 сентября 2025 года с 14:10 по подозрению на отравление в отделение неотложной медицинской помощи Центральной больницы Имишлинского района были госпитализированы 74 человека (35 мужчин, из которых 8 дети и 39 женщин, из которых 4 дети).

Об этом в ответ на запрос AПА сообщили в TƏBİB.

Им поставлен диагноз «неинфекционный энтерит» и «колит», каждому оказана необходимая медицинская помощь.

Пятеро пациентов (2 мужчины, 3 женщины) в тяжелом состоянии были переведены в Клинический медицинский центр.

56 человек (30 мужчин и 26 женщин) в удовлетворительном состоянии были отпущены на амбулаторное лечение домой.

Четверо отказались от специализированной медицинской помощи по собственному желанию.

Лечение 9 пациентов, состояние которых оценивается как со стабильное, продолжается в соответствующих отделениях.