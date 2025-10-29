Эрдоган: Турция намерена превзойти мировые стандарты развития

Турецкая Республика стремится превзойти мировые стандарты развития и превзойти уровень современных цивилизаций в этом отношении.

Об этом говорится в записи, которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оставил в журнале Мемориального комплекса Ататюрка в Анкаре в ходе торжественных мероприятий, посвященных 102-й годовщине провозглашения Республики.

«Сто два года назад, ценой жизни многих сынов Отечества, мы основали Турецкую Республику, и сегодня с полной решимостью работаем над тем, чтобы, как завещал Ататюрк, поднять ее выше уровня современных цивилизаций», — написал глава турецкого государства.

«Мы укрепляем международный авторитет нашей страны и неустанно продолжаем кампанию по инвестициям и развитию внутри государства. Мы не отступим с избранного пути и, с помощью Всевышнего и поддержкой нашего великого народа, оставим великую и сильную Турцию в наследие будущим поколениям», — отметил президент Эрдоган.

Празднование Дня Республики началось с традиционной церемонии в мемориальном комплексе, включающем мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Государственная делегация во главе с президентом Эрдоганом прошла по Львиному пути, отдав дань уважения основателю Республики.

Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой.

Источник: Anadolu