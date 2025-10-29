 Путин рассказал о преимуществах «Буревестника» | 1news.az | Новости
В мире

Путин рассказал о преимуществах «Буревестника»

First News Media16:35 - Сегодня
Путин рассказал о преимуществах «Буревестника»

Российская ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества перед противником, страна может гордиться достижениями отечественных ученых.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве, передает РИА Новости.

По словам главы государства, преимущества новой российской ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше. Как добавил Путин, ядерный реактор, который интегрирован в ракету, начинает работать в течение «минут и секунд».

27 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника.

