Председатели комитетов Сената Национального конгресса Чили посетили могилу общенационального лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Политика

First News Media12:43 - Сегодня
Находящиеся с визитом в Азербайджане председатель комитета по правам человека Сената Национального конгресса Чили, руководитель межпарламентской группы азербайджано-чилийской дружбы Франсиско Чаухан и председатель постоянного комитета по экономике Сената Рохо Эдвардс 26 сентября почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложив цветы к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, затем гости посетили Шехидляр хиябаны, выразили свое почтение и уважение к памяти героических сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за свободу и территориальную целостность нашей страны, и возложили венок к монументу «Вечный огонь».

Полюбовавшись панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, гости были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.

