Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан
Карабах – это навеки Азербайджан, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в публикации на своей странице в социальной сети Х по случаю отмечаемого в Азербайджане 27 сентября Дня памяти.
«В День памяти нашего друга, нашего брата, нашего любимого Азербайджана я чту память наших шехидов и выражаю почтение нашим ветеранам, которые с великим героизмом освобождали Карабах и оккупированные азербайджанские территории.
Карабах – это навеки Азербайджан!» - говорится в публикации турецкого лидера.
Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan’ımızın Anım Günü’nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.
