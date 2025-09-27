Посольство США выразило соболезнования азербайджанцам в связи с Днем памяти

Посольство США в Баку выразило соболезнования в связи с отмечаемым в Азербайджане 27 сентября Днем памяти.

«В День памяти Азербайджана мы вспоминаем азербайджанцев, отдавших жизни в ходе многолетнего конфликта», - говорится в публикации посольства в социальной сети Х.

«8 августа в Вашингтоне мы увидели начало нового этапа для Южного Кавказа, и Соединенные Штаты продолжат свои усилия по укреплению прочного мира в этом регионе.

Посольство Соединенных Штатов Америки выражает глубочайшие соболезнования азербайджанцам, потерявшим своих близких и семьи», - говорится в публикации.