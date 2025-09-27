Посольство США выразило соболезнования азербайджанцам в связи с Днем памяти
Посольство США в Баку выразило соболезнования в связи с отмечаемым в Азербайджане 27 сентября Днем памяти.
«В День памяти Азербайджана мы вспоминаем азербайджанцев, отдавших жизни в ходе многолетнего конфликта», - говорится в публикации посольства в социальной сети Х.
«8 августа в Вашингтоне мы увидели начало нового этапа для Южного Кавказа, и Соединенные Штаты продолжат свои усилия по укреплению прочного мира в этом регионе.
Посольство Соединенных Штатов Америки выражает глубочайшие соболезнования азербайджанцам, потерявшим своих близких и семьи», - говорится в публикации.
Azərbaycanın Anım Günündə on illərlə davam edən münaqişə zamanı həyatını itirən azərbaycanlıları xatırlayırıq.
Avqustun 8-də Vaşinqtonda biz Cənubi Qafqaz üçün yeni bir mərhələnin başlanğıcını gördük və Amerika Birləşmiş Ştatları bu bölgədə daimi sülhün möhkəmlənməsi üçün…