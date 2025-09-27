Марзия Нурматова рассказала о своих планах на финал

Азербайджанская теннисистка Марзия Нурматова выразила уверенность в своей победе в финале III Игр стран СНГ, рассчитывая завоевать золотую медаль.

Как передает 1news.az, после уверенной победы в полуфинале индивидуального турнира среди девушек над представительницей Узбекистана Мафтуной Гулимовой со счётом 3:0, спортсменка поделилась своими эмоциями:

«Я очень переживала, так как мы принимаем соревнования у себя. Моя цель была — выйти в финал, и я её достигла. В командных состязаниях мы также заняли второе место. Завтра мне предстоит финальный матч, и я верю в то, что смогу завоевать золото», — отметила Нурматова.

Фаига Мамедова