Команда Азербайджана по дзюдо проведет сбор в Австрии

Команда Азербайджана по дзюдо приступает к первым международным сборам в наступившем году.

7 ноября в Миттерсиле (Австрия) откроeтся тренировочный лагерь Европейского Союза дзюдо (EJU). В нем примут участие ряд звездных имен, включая олимпийских чемпионов Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг).

Ведущие азербайджанские дзюдоисты вместе со своими товарищами по команде будут готовится в Миттерсиле до 14 января, закладывая базу подготовки к сезону.

Всего в сборах в австрийском горном курорте примут участие свыше 900 спортсменов из пятидесяти стран, включая Японию, Францию, Бразилию, Германию, Южную Корею, США.

Ниджат