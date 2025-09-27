Пашинян: Маршрут TRIPP будет иметь как региональное, так и глобальное значение и влияние

TRIPP — согласованная между США и Арменией бизнес-модель, которая будет действовать на территории Республики Армения и включать десятки километров различной инфраструктуры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. Он отметил, что маршрут будет иметь как региональное, так и глобальное значение и влияние.

«Таким образом, в соответствии с Вашингтонской декларацией, открытие коммуникаций для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок между Арменией и Азербайджаном посредством маршрута TRIPP, о котором было объявлено 8 августа в Вашингтоне, будет осуществляться на основе уважения к суверенитету, территориальной целостности и юрисдикции государств. Это обеспечит беспрепятственную связь между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения и принесет взаимную выгоду для международных и межгосударственных связей», — добавил Пашинян.