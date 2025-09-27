Омбудсмен Азербайджана выпустила заявление в связи с Днем памяти

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выпустила заявление по случаю пятой годовщины начала Отечественной войны.

В нем отмечается, что 27 сентября 2020 года ВС Армении начали широкомасштабные боевые действия, подвергнув обстрелам густонаселенные пункты Азербайджана.

С.Алиева подчеркнула, что в ответ Азербайджан осуществил контрнаступление в соответствии со статьей 51 Устава ООН, восстановив свою территориальную целостность.

«В ходе войны Армения обстреливала города и села, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. Погибли около 100 мирных жителей, более 450 получили ранения, тысячи объектов гражданской инфраструктуры были разрушены», - отмечается в заявлении.

В заявлении также говорится, что в сентябре 2023 года для нейтрализации угрозы со стороны незаконных вооруженных формирований и защиты прав и свобод граждан в Карабахе были проведены локальные антитеррористические мероприятия, после чего государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Омбудсмен напомнила о важности возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои города и села, разминирования территорий и наказания виновных в военных преступлениях. Алиева подчеркнула необходимость активной поддержки международных организаций в обеспечении прав человека и установлении прочного мира в регионе.

Заявление направлено Генсеку ООН, Совбезу и другим структурам ООН, ЕС, Совету Европы, ОБСЕ и ряду других международных организаций.

Источник: Report