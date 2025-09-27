 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса - ФОТО

First News Media12:17 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса - ФОТО

27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов проинформировал главу государства о созданных в комплексе условиях.

Было сообщено, что площадь территории комплекса, строительство которого началось в 2024 году, составляет 5,8 гектара. Здесь созданы открытые спортивные площадки, стадион, универсальный спортивный зал на 1100 зрителей, залы для борьбы, дзюдо, художественной гимнастики, бокса, кикбоксинга, таэквондо, карате, фитнес- и тренажерный залы, плавательный бассейн. Кроме того, в комплексе будут функционировать зал заседаний, кафе, комнаты для судей, тренеров, врачей, комментаторов, ресторан и гостиничный корпус на 42 места.

Во время III Игр Содружества Независимых Государств, которые пройдут в Азербайджане, соревнования по боксу будут организованы в Евлахском олимпийском спортивном комплексе.

В результате целенаправленной работы, проведенной в последние годы в спортивной сфере, Азербайджан превратился в один из основных центров проведения международных соревнований. Успешная организация таких престижных мероприятий, как чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта, а также первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, гонки Формула-1, продемонстрировала высокие организаторские способности Азербайджана в этой сфере. Проведение в Азербайджане III Игр Содружества Независимых Государств также свидетельствуют о доверии международной спортивной общественности к нашей стране.

Признание в мире Азербайджана как спортивной державы, выбор нашей страны в качестве места проведения престижных спортивных мероприятий, безусловно, связаны также с созданием современной спортивной инфраструктуры как в Баку, так и в регионах республики.

