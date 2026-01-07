Отпущен на свободу ранее задержанный звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр

В Турции продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, что в понедельник, 5 января, в рамках расследования по данному скандальному делу был задержан турецкий актёр Догукан Гюнгёр, являющийся звездой сериала «Kızılcık şerbeti» (Клюквенный шербет) – отметим, что актера задержали во время обыска, проходившего у него дома.

Турецкие СМИ сообщают, что в среду, 7 января, Д.Гюнгёр был доставлен в суд для дачи показаний прокурору – он был допрошен вместе с 25 другими людьми, которые также были задержаны в рамках дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков. После завершения всех процедур звезда сериала «Kızılcık şerbeti» был отпущен.

Отметим, что прошедшие в конце 2025 года в Стамбуле полицейские операции затронули широкий круг известных лиц - певцов, бизнесменов, актёров, медийных личностей и блогеров.