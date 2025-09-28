В США неизвестный открыл огонь в церкви

Стрельба произошла в одной из церквей американского штата Мичиган, в результате нападения пострадали несколько человек, само здание в огне.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«По данным полиции, в воскресенье в результате стрельбы в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке, штат Мичиган, пострадали несколько человек», — говорится в сообщении.

Стрелявший ликвидирован. Его мотивы неизвестны. По предварительной информации, количество пострадавших в результате атаки составило от шести до восьми человек.