Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях с церемонии открытия III Игр СНГ.

В публикации размещены фотографии встречи президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой с детьми, потерявшими родителей, членов семьи и близких в результате ракетных обстрелов Гянджи во время Отечественной войны, а также получившими ранения.

1news.az представляет данную публикацию: