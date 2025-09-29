Премьер-министр Али Асадов прибыл с визитом в Минск - ФОТО
29 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов отправился в Минск с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.
Об этом сообщили в Кабинете министров.
В Национальном аэропорту Минск Али Асадова встречали заместитель премьер-министра Республики Беларусь, сопредседатель совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран Наталья Петкевич, заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета и другие официальные лица.
