Команда Трампа внесла радикальные изменения в предложение по Газе - СМИ

Команда президента США Дональда Трампа внесла "радикальные изменения" в свой мирный план по Газе, чтобы сделать его более реалистичным для принятия Израилем.

Об этом новостному каналу N12 сообщил высокопоставленный чиновник, близкий к израильскому премьер-министру.

Об этом стало известно после встречи Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и министром стратегического планирования Роном Дермером.

Чиновник также заявил: "Мы знаем, что ХАМАС не согласится разоружиться. Они также не готовы освободить заложников одномоментно, если не будет абсолютной гарантии окончательного завершения войны, и даже в этом случае есть сомнения, сдержат ли они свое слово".