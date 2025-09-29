Полиция Молдовы зафиксировала 236 нарушений на парламентских выборах - ЦИК

Полиция Молдовы зафиксировала 236 нарушений в день голосования на парламентских выборах в республике.

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

«В течение вчерашнего дня полиция проинформировала ЦИК о 236 нарушениях, среди которых фотографирование бюллетеней, незаконная агитация, повреждение и вынос бюллетеней с избирательных участков, подвоз избирателей, электоральная коррупция и другие», - сказала она.

Источник: ТАСС