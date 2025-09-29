В ЕС довольны итогами выборов в Молдове - ФОТО
Народ Молдовы высказался, и его послание громко и ясно, написал глава Совета Евросоюза Антониу Кошта в своей публикации в социальной сети Х.
«Они выбрали демократию, реформы и европейское будущее, несмотря на давление и вмешательство со стороны России», - подчеркнул Кошта.
Он заверил Молдову в поддержке.
«ЕС поддерживает Молдову. На каждом шагу», - резюмировал глава Евросовета.
«Будущее Молдовы — в Европе!» - написала в свою очередь в своем Х председатель Европарламента Роберта Метсола.
«На этом историческом шаге вперед народ Молдовы выбрал путь демократии, надежды и возможностей.
Он выбрал Европу. Европа — это Молдова. Молдова — это Европа», - подчеркнула Метсола.
