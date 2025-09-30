 Кямаля Мамедова: Критическое мышление и фактчекинг - базовые навыки XXI века - ФОТО | 1news.az | Новости
Кямаля Мамедова: Критическое мышление и фактчекинг - базовые навыки XXI века - ФОТО

First News Media16:15 - Сегодня
«Мы живем в эпоху, когда новость, короткое видео или всего один твит способны пересечь континенты за секунды.

Цифровые технологии открыли невиданные возможности для образования, экономики и демократии, но вместе с этим поставили нас перед вызовом, который невозможно решить только законами или новыми платформами. Этот вызов - этическая ответственность».

Об этом сказала главный редактор информационного сайта 1news.az Кямаля Мамедова на панельной сессии «Этическая ответственность в цифровой информационной среде», организованной в рамках II Азербайджано-узбекского медиафорума.

«Исследования показывают, что ложные новости распространяются в социальных сетях быстрее, чем проверенные факты. Алгоритмы платформ, стремясь удержать внимание пользователей, часто усиливают эмоционально заряженный контент, что создает среду, где манипуляции легко превращаются в вирусные тренды.

Азербайджан уже убедился, что информация - это не только поток данных, но прежде всего доверие. Во время Второй Карабахской войны наша страна столкнулась с мощной волной дезинформации и целенаправленных манипуляций. Давление шло из-за рубежа и внутри социальных сетей. Ответ был не только технологическим, но прежде всего этическим: государственные и независимые медиа приняли принцип публиковать только проверенные факты, даже если это означало более медленную реакцию на сенсационные сообщения. Мы понимали: доверие общества дороже любой скорости», - отметила К.Мамедова.

По словам главреда, сегодня этот подход развивается системно. Агентство по развитию медиа Азербайджана - MEDIA стало ключевой площадкой для продвижения стандартов качества и ответственности. Агентство поддерживает региональные и онлайн-СМИ, обучает журналистов цифровой этике, внедряет программы проверки фактов и обучает редакции принципам ответственного использования персональных данных. Это показывает, что этическая ответственность - не разовая реакция на кризис, а долгосрочная государственная политика.

«Конечно, говоря об этической ответственности, мы руководствуемся принципом, что любой публикуемый материал должен проходить проверку, особенно когда он влияет на общественное мнение или экономические решения. Контент не должен унижать, дискриминировать или манипулировать уязвимыми группами.

Дезинформация стала еще одной серьезной угрозой. Системные кампании фейков подрывают доверие к демократическим институтам. Достаточно вспомнить вмешательство во внутренние процессы разных стран через фабрики троллей, таргетированную рекламу и массовые фейковые аккаунты.

Этика цифровой среды невозможна без участия общества. Критическое мышление, умение проверять факты и отличать новости от манипуляции - это уже базовые навыки XXI века. Страны, инвестирующие в медиаграмотность, демонстрируют более высокую устойчивость к фейкам. Например, Финляндия, где программы по обучению распознаванию дезинформации внедрены в школьное образование, занимает лидирующие позиции в европейских рейтингах устойчивости к ложным новостям», - отметила она.

«Мы все являемся участниками цифрового пространства, и от того, насколько осознанно будем действовать, зависит доверие к информации и качество будущего нашего общества. Этическая ответственность в цифровой информационной среде - это не отвлеченный идеал, а практическая необходимость», - заключила К.Мамедова.

