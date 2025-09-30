Обсуждены азербайджано-американские отношения и вопросы региональной безопасности - ФОТО

30 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным советником Бюро Государственного департамента США по вопросам Европы и Евразии Уайаттом Толки и временным поверенным в делах посольства Эми Карлон.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены азербайджано-американские отношения, вопросы, связанные с Меморандумом о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и выполнение в этом контексте Вашингтонских договоренностей, а также представляющая взаимный интерес региональная и международная безопасность.

Подчеркивалось, что взаимные визиты официальных лиц и представителей двух стран играют важную роль в развитии двусторонних связей.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.