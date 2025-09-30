 Президент: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран | 1news.az | Новости
Политика

Президент: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

First News Media20:16 - Сегодня
В энергетической сфере (совместно с Италией – прим. ред.) реализовано много важных проектов. В частности, благодаря экспорту азербайджанской нефти и газа в Италию мы смогли поставить на мировые рынки большие объемы наших природных ресурсов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

«В то же время мы внесли свой вклад в обеспечение энергетической безопасности многих стран», - отметил глава государства.

246

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

