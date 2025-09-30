Президент: Путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам
Сегодня я сообщил Президенту Маттарелле, что в настоящее время мы работаем с Европейским Союзом над экспортом электроэнергии. Готовится технико-экономическое обоснование прокладки линий электропередачи, которое, вероятно, будет готово в ближайшее время.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.
«Таким образом, путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам», - отметил глава государства.
