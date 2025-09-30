В Китае пять человек погибли в результате отравления парами серной кислоты

В китайской провинции Хэнань на химическом предприятии Hexin Chemical погибли пять рабочих и еще три пострадали в результате отравления парами серной кислоты.

Об этом 30 сентября сообщила газета «Сяосян чэньбао».

«В районе Шаньчэн города Хэби произошел инцидент с отравлением парами серной кислоты, пять человек погибли. Один человек находится в тяжелом состоянии, его жизненные показатели стабильны, два человека получили легкие ранения», — сообщается в публикации.

Согласно предварительному расследованию, во время транспортировки емкости с серной кислотой произошел ее разлив. Едкое вещество попало в септический резервуар предприятия, в результате чего образовались ядовитые пары. После инцидента были незамедлительно начаты аварийно-восстановительные работы.