 Еврокомиссия хочет обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины
В мире

Еврокомиссия хочет обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины

First News Media09:50 - Сегодня
Еврокомиссия хочет обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины

Еврокомиссия (ЕК) выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов РФ на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект заявления по итогам неформального саммита ЕС в Копенгагене 1 октября.

Отмечается, что эти средства будут передаваться Киеву траншами в качестве кредитов.

Издание не сообщает о количестве траншей и о том, в какой срок будет осуществлена передача.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии.

Источник: ТАСС

