В Госдуме хотят полностью заблокировать мат во всем интернете

First News Media10:02 - Сегодня
В Госдуме хотят полностью заблокировать мат во всем интернете

Законопроект о запрете мата в интернете распространится на все платформы и любые соцсети в случае принятия, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Инициативу он внес еще в августе.

«Данный законопроект будет распространяться полностью на всю сеть интернет — любые соцсети, платформы.

Я считаю, что [запрет на] нецензурную брань, который применяется в общественных местах и пространствах, должен распространяться в том числе и на сеть интернет. Если вы ругаетесь матом на улице около метро, ресторана, то это квалифицируется как мелкое хулиганство, наказывается штрафом», — сказал он.

Депутат предлагает ввести аналогичную меру ответственности и в интернете.

«В интернете мата огромное количество, поэтому я предлагаю не перегружать правоохранительную систему поиском авторов этого контента, а просто в автоматическом режиме дать согласие Роскомнадзору на блокировку», — сказал он.

Автор законопроекта ссылается на пояснение Роскомнадзора о нецензурных словах. К ним относятся «четыре общеизвестных слова» на «х», «п», «е», «б». В настоящее время ненормативная лексика не блокируется в Рунете – законопроект Свинцова подразумевает ограничение доступа к такому контенту.

