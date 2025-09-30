Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства

Наследная принцесса Нидерландов Амалия приступила к службе в вооруженных силах страны, начав обучение по программе подготовки резервистов.

Об этом сообщил телеканал NOS.

По данным источника, кронпринцесса была зачислена на курсы Королевского флота, а также сухопутных и военно-воздушных сил, получив младшие воинские звания матроса и солдата третьего класса. Стандартная программа подготовки включает несколько недель полевых занятий и теоретические уроки, однако практическая часть будет отложена из-за перелома руки, полученного при падении с лошади.

В настоящий момент принцесса изучает баллистику, тактику и картографию и планирует принимать участие в работе аппарата министерства обороны в качестве внештатного сотрудника.

В военном ведомстве Нидерландов уточнили, что при отборе для службы принцессы не делалось исключений: она прошла медицинское и психологическое тестирование, а также проверку безопасности. Заместитель начальника курса майор Петра Гейтеман отметила, что все обучающиеся проходят строгий отбор в соответствии с требованиями ведомства.

Журналисты отметили, что Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в армию.

Источник: Газета.ру