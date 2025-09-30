Представитель Администрации Президента Узбекистана: Мы должны усилить обмен опытом между медиа двух стран

Мы очень рады вновь оказаться в Баку.

Хотелось бы отметить, что этот форум проходит в год 30-летия установления отношений между нашими странами. Мы стараемся вносить свой вклад в наше сотрудничество. Эта медиаплатформа – достойная площадка, где встречаются эксперты, ученые. Хочу также отметить, что по итогам первого форума мы узнали очень многое друг о друге.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова сказал на церемонии открытия II Азербайджано-узбекского медиафорума заведующий сектором коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан Дилшод Саиджанов.

«В нынешней геополитической ситуации наше сотрудничество приобретает особенный окрас. Очень важно повысить узнаваемость наших братских стран, над чем работают наши структуры. Цифровая трансформация – это нечто новое, что вошло в наш век. Мы очень заинтересованы, чтобы наши СМИ и блогеры могли применять данные технологии с учетом требования законодательства. Это позволит нам защитить наши национальные интересы», — добавил он.

Сообщив об учреждении в Узбекистане Центра по созданию контента для СМИ, Дилшод Саиджанов отметил, что разработаны все практические механизмы. «В нынешних условиях нам важно обращать внимание на качество контента. Мы делаем особый акцент на то, что в нашей информационной сфере занимал место наш собственный контент. В данном случае нам очень поможет азербайджанский опыт. Ваш опыт выработан в непростых условиях, в условиях войны. Ваши СМИ имеют тот особый опыт, которого у нас нет. Нам следует, прежде всего, усилить обмен опытом между СМИ двух стран, разработать совместные проекты и подготовить кадры для создания контента, создавать совместные сериалы, документальные фильмы об общих целях, истории и культуре», - подчеркнул завсектором.