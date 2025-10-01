Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются кратковременные дожди и грозы

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 2 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь.

Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16 °C, днем 18-21 °C. Атмосферное давление - 767 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70-75 %, днем 55-65 %.

В районах Азербайджана в отдельных местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны сильные ливни, град, а в горных районах - снег. В некоторых местах временами будет туман. Восточный ветер в отдельных районах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13–16 °C, днем 17–21 °C, в горах ночью 4–8 °C, днем 10–15 °C.

Читайте по теме:

В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода