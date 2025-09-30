 В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода | 1news.az | Новости
Общество

В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Феликс Вишневецкий16:55 - Сегодня
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды.

В октябре наблюдается погода, характерная для переходного периода - увеличивается количество пасмурных дней, меняется количество выпавших осадков и температура воздуха по сравнению с предыдущими месяцами.

Ожидается, что в этом году средняя месячная температура воздуха в октябре в основном будет близка к климатической норме.

Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы, а в некоторых районах - немного выше. В первые дни первой декады на территории страны ожидается неустойчивая погода, местами с осадками.

Будет преобладать северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается на уровне +16…+18 °C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит +11…+16 °C, днём +18…+23 °C, в отдельные дни до +25 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы, местами - немного выше нормы, равной 26–40 мм.

В городе Нахчыван, а также в Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах средняя месячная температура воздуха составит +13…+16 °C, что соответствует климатической норме.

Ночью температура будет +5…+10 °C, в отдельные дни - около +3 °C, днём +18…+23 °C, в отдельные дни до +26 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы равной 19–32 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбойском, Ходжалинском, Ходжавендском, Агдамском районах, а также в Дашкесанском и Гядабейском районах средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается на уровне +9…+13 °C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит +3…+8 °C, днём +9…+14 °C, в отдельные дни - до +18 °C.

Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы, местами - немного выше нормы, равной 47–56 мм.

Восточный Зангезур: В Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается на уровне +10…+13 °C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит +3…+8 °C, в отдельные дни около 0 °C, днём +8…+13 °C, в отдельные дни - +15…+18 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы, равной 53–56 мм.

В Гяндже, Газахском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском, Тертерском и Физулинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +13…+16 °C, что также соответствует климатической норме.

Ночью температура составит +8…+13 °C, днём +18…+23 °C, в отдельные дни - +25…+27 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы (норма 31-61 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 11–14 °C, что соответствует климатической норме.

Ночью температура воздуха будет 7–12 °C, днём - 14–19 °C, в отдельные дни - 23–25 °C; в горах ночью ожидается 2–7 °C, в отдельные дни - 0–4 °C мороза, днём в горах - 7–12 °C. Количество осадков в месяц будет близким к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше нормы, равной 33–126 мм.

В Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается на уровне +15…+17 °C, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит +11…+16 °C, днём +19…+24 °C, в отдельные дни - +26…+28 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы, местами - немного выше нормы, равной 31–46 мм.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилбадском районах средняя месячная температура воздуха ожидается +14…+17 °C, что близко к климатической норме.

Ночью температура составит +9…+14 °C, днём +18…+23 °C, в отдельные дни - +25…+28 °C. В горах ночью ожидается +4…+9 °C, в отдельные дни около 0 °C, днём +9…+14 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы, местами - немного выше нормы, равной 96–274 мм.

Какой будет погода в Баку в первый день октября?

В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

