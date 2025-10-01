 Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

First News Media21:00 - Сегодня
Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс (БТК) как основная линия грузоперевозок между Азербайджаном, Грузией и Турцией играет важную роль в региональной транспортной системе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов во время выступления на панельной дискуссии "Развитие железнодорожной инфраструктуры на евразийском пространстве" в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way (Новый Шелковый путь) в Казахстане.

По его словам, БТК и Зангезурский коридор вместе увеличат транзитные возможности региона, создав единую сеть, поддерживающую торговые потоки.

В ходе обсуждений были затронуты такие темы, как Средний коридор, интеграция портов и железных дорог, технологическая модернизация и увеличение транзитных возможностей.

Касаясь текущих показателей грузоперевозок АЖД, Р.Рустамов подчеркнул, что за 9 месяцев этого года по Среднему коридору из Китая было принято 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных, и отметил, что эта цифра значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (213 поездов).

Он обратил внимание на то, что с присоединением Бакинского порта к АЖД в феврале этого года еще больше расширились перспективы для региональных грузоперевозок, и отметил, что эта интеграция сократила время транзита и дополнительные логистические расходы, повысила скорость и конкурентоспособность грузоперевозок.

В рамках Недели транспорта Казахстана руководители железнодорожных структур Азербайджана, Казахстана и Грузии Ровшан Рустамов, Талгат Алдыбергенов и Лаша Абашидзе подписали Дорожную карту по устранению узких мест вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Согласно документу, в качестве приоритетных направлений определены улучшение инфраструктуры, обновление подвижного состава и оптимизация операционных процедур, а также усиление координации между тремя странами с целью развития Среднего коридора, продолжение повышения инфраструктурной и операционной эффективности и готовности к растущим объемам грузов.

В рамках Недели транспорта Казахстана также проходит 28-я Казахстанская международная выставка "Транспорт и логистика". В выставке принимают участие компании из Казахстана, Азербайджана, Турции, ОАЭ, Германии, Китая, Латвии, Эстонии, Индии, России и Беларуси. АЖД представлена на выставке отдельным стендом.

Поделиться:
161

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в ...

Общество

В Баку пройдет «Диалог D-8 по климату и городам»

Спорт

Азербайджанские гимнасты в финале III Игр стран СНГ - ФОТО

Экономика

Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум в связи с железной дорогой ...

Экономика

Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум в связи с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс

ЕБРР впервые разместил облигации в манатах на внутреннем рынке Азербайджана

ВБ предложил Азербайджану новые решения для эффективного управления водой

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подорожала

Микаил Джаббаров: «Мы не можем позволить себе просто наблюдать за успехами других — нам нужно быть в авангарде»

Микаил Джаббаров: «Азербайджан уверенно укрепляет позиции в мировой экономике»

Последние новости

Лига чемпионов: Начался второй тайм матча «Карабах» - «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

Визит Серджо Маттареллы в Азербайджан - в центре внимания итальянской прессы - ФОТО

Сегодня, 21:40

Посол Украины: Мы глубоко ценим поддержку Азербайджана

Сегодня, 21:20

Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

Сегодня, 21:00

Пашинян о Вашингтонском соглашении: Это реальность, и мир будет становиться все более институциональным

Сегодня, 20:50

Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию

Сегодня, 20:40

В Баку пройдет «Диалог D-8 по климату и городам»

Сегодня, 20:00

Задержаны продавцы поддельных наград и документов - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Российские спортсмены: «Организация у вас отличная, нас встретили очень хорошо, всюду возят, вкусно кормят»

Сегодня, 19:30

Международный комитет Красного Креста приостановил свою деятельность в Газе

Сегодня, 19:00

Азербайджанские гимнасты в финале III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 19:00

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Данию - ФОТО

Сегодня, 18:52

Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум в связи с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня, 18:45

В Эфиопии в результате обрушения в церкви погибли 36 человек, сотни пострадавших

Сегодня, 18:40

Тренер юношеской сборной России о высокой организации соревнований

Сегодня, 18:30

Юная бадминтонистка Азербайджана о своем выступлении и планах на будущее

Сегодня, 18:15

Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления связей между Азербайджаном и Австралией

Сегодня, 18:00

Игрок сборной Азербайджана: «Думаю, чемпионами будем мы»

Сегодня, 17:55

Американская белая бабочка атакует тутовые деревья в Азербайджане – ФОТО

Сегодня, 17:53

Трамп приравнял нападение на Катар к атаке на США

Сегодня, 17:22
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30