Медицинские инновации и партнёрство на одной платформе - «Medinex 2025» - ФОТО

First News Media10:58 - Сегодня
Одно из самых значимых событий в сфере здравоохранения Азербайджана — 27-я Азербайджанская Международная Выставка «Медицинские Инновации» Medinex 2025 — этой осенью вновь объединит медицинских специалистов, руководителей медицинских учреждений, предпринимателей, дистрибьюторов и инвесторов.

Выставка пройдёт с 30 октября по 1 ноября 2025 года в Баку Экспо Центре.

Выставка «Medinex» проводится при поддержке Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ТƏBİB) и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Лидер фармацевтического сектора Азербайджана, завоевавший доверие потребителей, компания «Zeytun Pharmaceuticals» уже второй год выступает официальным спонсором выставки «Medinex». В 2025 году компания поддерживает мероприятие в статусе Золотого Спонсора, что ещё раз подчёркивает значимость выставки и вносит важный вклад в развитие партнёрских отношений в сфере здравоохранения.

В компании «Zeytun Pharmaceuticals» отметили, что выставка «Medinex» имеет большое значение для медицинской отрасли: «Мы, компания “Zeytun Pharmaceuticals”, рассматриваем выставку «Medinex» как одну из ключевых платформ страны в сфере здравоохранения. Для нас участие в ней — это не только возможность представить наши продукты и услуги, но и уникальный шанс укрепить существующие партнёрства и установить новые деловые связи в медицинском секторе. Наша поддержка выставки в качестве Золотого Спонсора в этом году ещё раз подчёркивает её важность и отражает наш вклад в устойчивое развитие здравоохранения Азербайджана».

На сегодняшний день участие в выставке подтвердили около 70 компаний из Азербайджана, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, Омана, Польши, Российской Федерации, Турции, Узбекистана, Украины и Южной Кореи.

Выставка «Medinex» охватит ключевые направления здравоохранения и медицины. В рамках выставки будет представлена отдельная секция «Beauty Azerbaijan», посвящённая индустрии красоты, где будут продемонстрированы продукты и услуги данного сектора.

Традиционно в презентационной зоне «Medinex» пройдут панельные дискуссии, посвящённые актуальным вопросам медицины. Кроме того, в рамках мероприятия состоится семинар на тему «Калгари–Кембриджская модель: Мировые стандарты первой консультации», где будут представлены современные подходы и международный опыт в области первичного приёма пациентов.

Medinex 2025» служит эффективной профессиональной платформой, объединяющей специалистов медицинской отрасли. Выставка предоставляет уникальные возможности для компаний, работающих в сфере здравоохранения: участники смогут напрямую общаться с врачами, клиниками, дистрибьюторами и инвесторами, устанавливая новые партнёрские связи. Кроме того, выставка станет площадкой для демонстрации последних достижений в области медицинского оборудования, искусственного интеллекта, лабораторных технологий и фармацевтических инноваций.

Также в рамках выставки запланированы B2B и B2G встречи, создающие реальные перспективы для международного и локального сотрудничества.

Организаторами выставки являются компании «Caspian Event Organisers», а также её международные партнёры — «Caspian Event Management» и «ICA Events». Активную поддержку проекту оказывает Ассоциация Организаторов Выставок Азербайджана (ASTA).

Официальным банком выставки выступает ведущий корпоративный финансовый институт страны — PASHA Bank.

Компания «Billboard.al» является официальным рекламным партнёром «Baku Water Week 2025».

Официальные гостиничные партнёры выставки— «Absheron Hotel Group», «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; официальный партнёр по наружной рекламе — компания «Bilbord.al», а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services».

Подробная информация о «Medinex» доступна на официальном сайте www.medinex.az и в социальных сетях.

