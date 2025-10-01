В Мюнхене мужчина подорвал дом родителей и сам погиб - ОБНОВЛЕНО

Взрыв в Мюнхене устроил мужчина в доме своих родителей.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, мужчина предположительно заминировал родительский дом взрывными устройствами, затем поджег его. Кроме того, на месте происшествия нашли еще одного пострадавшего с огнестрельными ранениями.

После подрыва сам мужчина погиб на месте, а его тело нашли правоохранители.

Трагедия случилась на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила территорию и посоветовала жителям и водителям избегать этого района или объезжать его. При этом главный инспектор полиции Томас Шельсхорн сообщил изданию, что опасности для населения нет.

09:25

В северной части Мюнхена утром 1 октября произошло несколько взрывов.

Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел на улице Лерхенауэр-штрассе. Полиция оцепила район и рекомендовала жителям и автомобилистам избегать этого участка.

По данным издания, очевидцы также слышали выстрелы. На месте происшествия нашли мужчину без признаков жизни, еще один человек получил огнестрельные ранения. Точные обстоятельства инцидента пока не установлены, однако источники указывают, что речь может идти о конфликте на бытовой почве.

