Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах, число погибших растет - ФОТО

Мощное землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в центральной части Филиппин вечером во вторник, число погибших уже достигло 69 человек, более 150 пострадали, сообщил в среду Национальный совет Филиппин по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими.

Эпицентр землетрясения, вызванного локальным разломом, находился примерно в 20 км к северо-востоку от Бого, прибрежного города с населением около 90 тыс. человек, - в провинции Себу.

Отсюда продолжают поступать пострадавшие.

Источник: РИА Новости