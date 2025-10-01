 Визит Серджо Маттареллы в Азербайджан - в центре внимания итальянской прессы - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Визит Серджо Маттареллы в Азербайджан - в центре внимания итальянской прессы - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Визит Серджо Маттареллы в Азербайджан - в центре внимания итальянской прессы - ФОТО

Медиаорганы Италии широко осветили официальный визит Президента страны Серджо Маттареллы в Азербайджан.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в материалах, опубликованных на таких информационных ресурсах, как ANSA, RAI, Aise, Il Quaderno, Italpress, Il Sole 24C, Formiche, Gazzetta Diplomatica, Il Punto Notizie, Virgilio, сообщается, что Серджо Маттарелла во второй день своего визита в Баку вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой принял участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета.

В них подчеркивается, что Серджо Маттарелла гордится тем, что его страна совместно с Азербайджаном реализует данный проект - это отражает растущую по восходящей, интенсивную и широкую дружбу между двумя странами. Президент Италии назвал эту инициативу венцом сотрудничества с Азербайджаном, а также отметил, что она воплощает партнерство, выстраиваемое в различных формах и секторах.

Серджо Маттарелла также подчеркнул, что на фоне нынешней международной ситуации, характеризующейся тяжелыми конфликтами и столкновениями, его страна с удовлетворением сотрудничает с Азербайджаном, осуществляется большая совместная работа на глобальном уровне.

В публикациях сообщается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что сегодня очень знаменательный день в истории итальяно-азербайджанских отношений, подчеркнув, что Рим уже много лет строит отношения с Баку на основе стратегического партнерства.

До сведения читателей было также доведено, что Серджо Маттарелла в рамках визита посетил Шехидляр хиябаны в Баку, встретился с итальянской общественностью.

