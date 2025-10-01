На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Италии - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Италии Серджо Маттареллой.
В публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Италии Серджо Маттареллой. (30.09-01.10.2025)".
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella ilə görüşüb. (30.09-01.10.2025) pic.twitter.com/kaLcRnvqff — İlham Əliyev (@azpresident) October 1, 2025
