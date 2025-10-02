Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

В Катманду, Непал, выбрали новую живую богиню или Кумари, «девственную богиню», которой поклоняются как индуисты, так и буддисты.

Девочку зовут Арьятара Шакья, ей два года и восемь месяцев. Во вторник девочка была торжественно перенесена из своего дома во дворец храма, который станет ее домом в ближайшие годы. Девочка была облачена в традиционное красное одеяние, волосы собраны в пучок, а на лбу нарисован «третий глаз».

Кумари считаются живыми богинями, которых выбирают из числа девочек клана Шакья общины Невар, коренных жителей долины Катманду. Отбор происходит в возрасте от двух до четырех лет и основывается на строгих критериях: будущая богиня должна обладать безупречной кожей, красивыми волосами, глазами и зубами, а также не бояться темноты. Только девственная девочка может стать Кумари, этот статус символизирует для местных жителей чистоту и божественность.

Действующая Кумари перестает считаться богиней с наступлением половой зрелости, и на ее место выбирают другую девочку. Бывшая Кумари, Тришна Шакья, которой сейчас 11 лет, покинула храм через задний вход в паланкине, который несли её семья и сторонники.

(Бывшая Кумари, Тришна Шакья, 3 года)

Отец Арьятары, Ананта Шакья, поделился, что признаки того, что дочь станет богиней, были заметны еще до ее рождения. «Вчера она была просто моей дочерью, а сегодня она уже богиня», - отметил он. По его словам, во время беременности у матери Арьятары был сон, в котором она видела дочь как божественное существо.

Стоит отметить, что жизнь Кумари связана с определенными ограничениями. Девочки живут практически в уединении, имеют ограниченный круг общения и редко выходят на улицу, кроме праздников. А бывшие Кумари сталкиваются с трудностями при адаптации к обычной жизни, включая обучение и бытовые навыки. Кроме того, согласно местным поверьям, мужчины, женившиеся на бывших Кумари, могут умереть в молодом возрасте, поэтому многие из них остаются незамужними.

За последние годы традиции потерпели изменения, так, теперь Кумари разрешено получать образование у частных преподавателей прямо во дворце, пользоваться телевизором и другими современными удобствами.

Также правительство Непала обеспечивает бывших пожилых Кумари небольшой ежемесячной пенсией в размере около 110 долларов, что немного превышает минимальную заработную плату в стране.

Выбор Кумари остаётся престижным событием для семьи и клана. Обладание этим статусом повышает социальное положение внутри общины и обеспечивает семье особое уважение в обществе. Для верующих же Кумари это не просто ребёнок, а живое воплощение богини, благословляющей людей и приносящей духовное покровительство.