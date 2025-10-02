 Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

First News Media13:52 - Сегодня
Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

В Катманду, Непал, выбрали новую живую богиню или Кумари, «девственную богиню», которой поклоняются как индуисты, так и буддисты.

Девочку зовут Арьятара Шакья, ей два года и восемь месяцев. Во вторник девочка была торжественно перенесена из своего дома во дворец храма, который станет ее домом в ближайшие годы. Девочка была облачена в традиционное красное одеяние, волосы собраны в пучок, а на лбу нарисован «третий глаз».

Кумари считаются живыми богинями, которых выбирают из числа девочек клана Шакья общины Невар, коренных жителей долины Катманду. Отбор происходит в возрасте от двух до четырех лет и основывается на строгих критериях: будущая богиня должна обладать безупречной кожей, красивыми волосами, глазами и зубами, а также не бояться темноты. Только девственная девочка может стать Кумари, этот статус символизирует для местных жителей чистоту и божественность.

Действующая Кумари перестает считаться богиней с наступлением половой зрелости, и на ее место выбирают другую девочку. Бывшая Кумари, Тришна Шакья, которой сейчас 11 лет, покинула храм через задний вход в паланкине, который несли её семья и сторонники.

(Бывшая Кумари, Тришна Шакья, 3 года)

Отец Арьятары, Ананта Шакья, поделился, что признаки того, что дочь станет богиней, были заметны еще до ее рождения. «Вчера она была просто моей дочерью, а сегодня она уже богиня», - отметил он. По его словам, во время беременности у матери Арьятары был сон, в котором она видела дочь как божественное существо.

Стоит отметить, что жизнь Кумари связана с определенными ограничениями. Девочки живут практически в уединении, имеют ограниченный круг общения и редко выходят на улицу, кроме праздников. А бывшие Кумари сталкиваются с трудностями при адаптации к обычной жизни, включая обучение и бытовые навыки. Кроме того, согласно местным поверьям, мужчины, женившиеся на бывших Кумари, могут умереть в молодом возрасте, поэтому многие из них остаются незамужними.

За последние годы традиции потерпели изменения, так, теперь Кумари разрешено получать образование у частных преподавателей прямо во дворце, пользоваться телевизором и другими современными удобствами.

Также правительство Непала обеспечивает бывших пожилых Кумари небольшой ежемесячной пенсией в размере около 110 долларов, что немного превышает минимальную заработную плату в стране.

Выбор Кумари остаётся престижным событием для семьи и клана. Обладание этим статусом повышает социальное положение внутри общины и обеспечивает семье особое уважение в обществе. Для верующих же Кумари это не просто ребёнок, а живое воплощение богини, благословляющей людей и приносящей духовное покровительство.

Поделиться:
530

Актуально

Xроника

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 24 °C

Политика

Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ...

В мире

Пашинян и Макрон обсудили в Копенгагене «Маршрут Трампа»

СhatGPT стал самым дорогим стартапом в мире

Нападение у синагоги в Манчестере - есть раненые

Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Турции трагически погибла известная певица

СМИ: армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

«Черепаха и Заяц» на новый лад: спектакль, показавший изнанку детства в Китае - ВИДЕО

Президент Польши ежедневно общается с призраком - ФОТО

Последние новости

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

Сегодня, 15:22

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Совета Министров Италии - ФОТО

Сегодня, 15:10

Bir Bonus дарит Toyota Corolla и сотни бонусов

Сегодня, 15:02

Пашинян и Макрон обсудили в Копенгагене «Маршрут Трампа»

Сегодня, 14:58

ABB mobile теперь еще более динамичный, увлекательный и выгодный!

Сегодня, 14:55

СhatGPT стал самым дорогим стартапом в мире

Сегодня, 14:50

Нападение у синагоги в Манчестере - есть раненые

Сегодня, 14:42

Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки

Сегодня, 14:25

Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном

Сегодня, 14:20

Бакинская инициативная группа добилась международного успеха

Сегодня, 14:12

В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

Сегодня, 14:07

Туск обвинил Россию в провокациях

Сегодня, 14:00

Зять Элариза Мамедоглу может быть осужден на 12 лет

Сегодня, 13:57

Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:52

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 24 °C

Сегодня, 13:45

В Азербайджане можно будет наблюдать за метеорным дождем

Сегодня, 13:40

Антониу Кошта поздравил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с достижением исторического мира - ФОТО

Сегодня, 13:35

Сотрудники ANAMA обезвредили мину-ловушку в Шушинском районе - ФОТО

Сегодня, 13:25

Как распределились места на пьедестале в Гяндже для азербайджанских пловцов?

Сегодня, 13:20

Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с Азербайджаном - ВИДЕО

Сегодня, 13:00
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30